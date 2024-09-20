Путин заявил о недобросовестном использовании истории в политике

В последние годы история часто используется в политике как средство достижения определённых политических целей в отношении России. Как сообщает пресс-служба Кремля, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

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В ходе оперативного совещания с постоянными членами Совета безопасности РФ он отметил, что зачастую это делается «весьма недобросовестным способом».

«Это, конечно, уже касается сегодняшней текущей политики и отношения к этому со стороны официальных властей», - сказал глава государства.

Ранее в Федеральном институте педагогических измерений (ФИПИ) заявили, что в 2024 году при сдаче ЕГЭ по истории никто из российских школьников не допустил ошибок в ответе на вопросы про СВО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Вячеслав Прокофьев
ТЕГИ:ПолитикаИсторияСовет Безопасности РФ Владимир Путин

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