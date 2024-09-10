Николай Расторгуев сыграет древнерусского мученика в этно-опере

Солист группы «Любэ» Николай Расторгуев сыграет воеводу и первого на Руси христианского мученика Федора в этно-опере Игоря Матвиенко «Князь Владимир», об этом артист рассказал «Известиям».

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«Почему была создана опера? Потому что это наши истоки. Потому что это наша история, которую нужно знать, беречь в памяти подвиги наших предков», — заявил он изданию

По сюжету персонаж Расторгуев будет помогать главному герою, князю Владимиру. Эту роль в этно-опере Матвиенко исполнит певец SHAMAN (Ярослав Дронов) .

Ранее Николай Расторгуев заявил, что «Любэ» не дает концерты в Донбассе из-за нехватки площадок с соответствующим оборудованием. В то же время он отметил, что встречается с участниками спецоперации, в том числе в госпиталях, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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