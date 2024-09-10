Николай Расторгуев сыграет древнерусского мученика в этно-опере

«Почему была создана опера? Потому что это наши истоки. Потому что это наша история, которую нужно знать, беречь в памяти подвиги наших предков», — заявил он изданию

По сюжету персонаж Расторгуев будет помогать главному герою, князю Владимиру. Эту роль в этно-опере Матвиенко исполнит певец SHAMAN (Ярослав Дронов) .

Ранее Николай Расторгуев заявил, что «Любэ» не дает концерты в Донбассе из-за нехватки площадок с соответствующим оборудованием. В то же время он отметил, что встречается с участниками спецоперации, в том числе в госпиталях, передает «Радиоточка НСН».

