Путин заявил о готовности России напрямую общаться с НАТО

Российская сторона готова напрямую вести переговоры с НАТО. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя».

По словам Путина, Россия продолжит делать все необходимое для обеспечения своей безопасности и отстаивания своих интересов, но открыта к диалогу.

Ранее глава государства сделал комплимент журналистке из США. Владимир Путин заявил, что журналистка CNBC, которая модерирует диалог в ходе Российской энергетической недели, является «красивой женщиной, которую вводят в заблуждение».

