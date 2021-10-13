Путин заявил о готовности России напрямую общаться с НАТО
Российская сторона готова напрямую вести переговоры с НАТО. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя».
По словам Путина, Россия продолжит делать все необходимое для обеспечения своей безопасности и отстаивания своих интересов, но открыта к диалогу.
Ранее глава государства сделал комплимент журналистке из США. Владимир Путин заявил, что журналистка CNBC, которая модерирует диалог в ходе Российской энергетической недели, является «красивой женщиной, которую вводят в заблуждение».
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