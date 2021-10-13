Путин сделал комплимент журналистке из США

Президент РФ Владимир Путин заявил, что журналистка CNBC, которая модерирует диалог в ходе Российской энергетической недели, является «красивой женщиной, которую вводят в заблуждение», сообщает РИА Новости.

Отвечая на вопрос сотрудницы американского телеканала, которая поинтересовалась, как Россия может называть себя надёжным партнёром, не поставляя газ по газопроводам, российский лидер отметил, что собеседница его как будто не слышит.

«Красивая женщина, симпатичная. Я ей говорю одно, а она мне совершенно другое... Вас вводят в заблуждение. И вас, уважаемая коллега, и всех, кто питается информацией из подобных источников. Мы увеличиваем поставки в Европу... на 15%», - подчеркнул Путин.



Ранее президент РФ заявил, что Россия полностью выполняет свои контрактные обязательства перед партнёрами и может выйти на рекордные объёмы поставок газа на глобальный рынок до конца 2021 года, сообщает RT.

