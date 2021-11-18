Инвестиции Италии в экономику Москвы превысили $3,5 млрд

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал о росте инвестиций итальянских компаний в экономику столицы.

«Инвестиции итальянских компаний в экономику Москвы, по данным Банка России на 1 апреля 2021 года, превысили $3,5 млрд. За год их объем увеличился на $0,3 млрд», - сказал Ефимов в ходе телемоста Москва - Милан, посвященного инвестиционным возможностям столицы.

Он подчеркнул, что Италия на протяжении многих лет является надежным партнером Москвы.

Помимо итальянцев активными инвесторами в экономику Москвы являются компании из ФРГ, Франции, Австрии и Финляндии. Крупными инвесторами также являются США, Китай, Япония, Южная Корея, Сингапур и Казахстан.

По состоянию на 1 апреля 2021 года, накопленные в столице иностранные инвестиции превысили $250 млрд.

Со своей стороны, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров отметил, что в 2021 году наблюдается существенный рост экспорта из Москвы в Италию.

«За январь–август этого года он составил $7,4 млрд, что на 61% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Примечательно, что в структуре товарооборота экспорт в два раза превышает импорт: это говорит о востребованности московской продукции на итальянском рынке», – подчеркнул Прохоров.

