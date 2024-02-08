Глава МИД Венгрии назвал подрыв «Северных потоков» терактом

«Это была террористическая атака на стратегическую инфраструктуру в Европе. Нападение на наши безопасные поставки энергии, что является стратегическим вопросом и вопросом европейской безопасности», - сказал он.

Сийярто добавил, что Венгрия считает неприемлемым отсутствие должного расследования происшествий. Он напомнил, что с момента взрыва прошло долгое время, однако серьезного расследования не последовало.



Ранее Швеция объявила о прекращении расследования по взрывам на «Северных потоках», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

