Глава МИД Венгрии назвал подрыв «Северных потоков» терактом
8 февраля 202417:23
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал подрыв «Северных потоков» терактов. Об этом сообщает РИА Новости.
«Это была террористическая атака на стратегическую инфраструктуру в Европе. Нападение на наши безопасные поставки энергии, что является стратегическим вопросом и вопросом европейской безопасности», - сказал он.
Сийярто добавил, что Венгрия считает неприемлемым отсутствие должного расследования происшествий. Он напомнил, что с момента взрыва прошло долгое время, однако серьезного расследования не последовало.
Ранее Швеция объявила о прекращении расследования по взрывам на «Северных потоках», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru