Путин заявил о готовности РФ сотрудничать с Австрией в борьбе с терроризмом
Россия готова к наращиванию взаимодействия с Австрией и другими странами по вопросам борьбы с терроризмом, заявил президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Путин передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших при теракте в Вене и направил президенту Австрии Александру Ван дер Беллену телеграмму с соболезнованиями.
В центре Вены 2 ноября вечером произошла серия нападений в шести разных точках города. Пять человек, включая одного сотрудника МВД, погибли. Несколько человек находится в больнице в тяжелом состоянии.
В Австрии назвали произошедшее терактом. Глава МВД Карл Нехаммер сообщил, что один из нападавших являлся сторонником «Исламского государства» (ИГ, террористическая организация, запрещена в РФ).
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