Путин заявил о готовности РФ бесплатно поставить удобрения развивающимся странам
Российская сторона готова безвозмездно поставить удобрения развивающимся странам. Это подтвердил президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде.
Российский лидер рассказал, что в ходе телефонного разговора на этой неделе проинформировал генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша о том, что в морских портах Евросоюза из-за санкций скопилось 300 тысяч тонн удобрений из России. Их и предполагается передать более бедным странам.
Москва ранее неоднократно обращала внимание на то, что зарубежные партнеры не соблюдают стамбульские договоренности по зерну и удобрениям, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Как заявлял Владимир Путин, большинство судов из украинских портов идут не в развивающиеся страны, а в Европу.
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