В ООН заявили о готовности расследовать теракт в Черном море

Замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил о готовности участвовать в расследовании теракта в Черном море, передает РИА Новости.

По его словам, ООН готова расследовать совместно со сторонами представленные доказательства.

Он также подчеркнул, что использование черноморской зерновой инициативы для достижения военного преимущества было бы серьезным злоупотреблением.

Сохраняем спокойствие: Россия готовит ответ на атаку дронов в Севастополе

Ранее представитель НАТО Оана Лунгеску призвала Россию восстановить участие в зерновой сделке. Она призвала не делать из продовольствия «оружие» и отметила, что сделка позволила снизить мировые цены на зерно.

Накануне Россия приостановила участие в зерновой сделке после теракта в акватории Севастополя. Киев атаковал корабли Черноморского флота РФ, которые задействованы в обеспечении безопасности «зернового коридора», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН» со ссылкой на данные Минобороны РФ.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Роман Махмутов
ТЕГИ:УкраинаТерактООН
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры