В ООН заявили о готовности расследовать теракт в Черном море

Ранее представитель НАТО Оана Лунгеску призвала Россию восстановить участие в зерновой сделке. Она призвала не делать из продовольствия «оружие» и отметила, что сделка позволила снизить мировые цены на зерно.

Накануне Россия приостановила участие в зерновой сделке после теракта в акватории Севастополя. Киев атаковал корабли Черноморского флота РФ, которые задействованы в обеспечении безопасности «зернового коридора», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН» со ссылкой на данные Минобороны РФ.

