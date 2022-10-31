В ООН заявили о готовности расследовать теракт в Черном море
Замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил о готовности участвовать в расследовании теракта в Черном море, передает РИА Новости.
По его словам, ООН готова расследовать совместно со сторонами представленные доказательства.
Он также подчеркнул, что использование черноморской зерновой инициативы для достижения военного преимущества было бы серьезным злоупотреблением.
Ранее представитель НАТО Оана Лунгеску призвала Россию восстановить участие в зерновой сделке. Она призвала не делать из продовольствия «оружие» и отметила, что сделка позволила снизить мировые цены на зерно.
Накануне Россия приостановила участие в зерновой сделке после теракта в акватории Севастополя. Киев атаковал корабли Черноморского флота РФ, которые задействованы в обеспечении безопасности «зернового коридора», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН» со ссылкой на данные Минобороны РФ.
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