Путин заявил, что Запад не должен требовать от других соблюдать свои ценности

По его словам, внедряя у себя «странноватые новомодные тенденции» западные страны не имеют права принуждать к этому других.

«Новомодные тенденции вроде десятка гендеров и гей-парадов, так оно и быть. Но они не имеют права требовать от других следовать в том же направлении», - подчеркнул российский лидер.

Ранее Путин заявил, что отрицать существование культуры, науки и искусства своих оппонентов никому не приходило в голову даже в разгар холодной войны, пишет журнал «Профиль».





