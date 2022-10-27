Путин заявил, что Запад не должен требовать от других соблюдать свои ценности
Президент России Владимир Путин на пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что Запад не должен требовать от других соблюдения своих ценностей.
По его словам, внедряя у себя «странноватые новомодные тенденции» западные страны не имеют права принуждать к этому других.
«Новомодные тенденции вроде десятка гендеров и гей-парадов, так оно и быть. Но они не имеют права требовать от других следовать в том же направлении», - подчеркнул российский лидер.
Ранее Путин заявил, что отрицать существование культуры, науки и искусства своих оппонентов никому не приходило в голову даже в разгар холодной войны, пишет журнал «Профиль».
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