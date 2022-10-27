Путин: Россия не считает себя врагом Запада

Россия не считает себя врагом Запада, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на дискуссионном клубе «Валдай».

«Россия, будучи самостоятельной, самобытной цивилизацией, не считает себя врагом Запада», - сказал он.

При этом, по словам Путина, есть два Запада — Запад традиционный и Запад космополитичный, выступающий «орудием либеральных элит».

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Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что речь Владимира Путина, с которой он выступит 27 октября на дискуссионном клубе «Валдай» - главное событие дня.

По его словам, выступление российского лидера несколько дней будут «анализировать, читать и перечитывать».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗападВалдайВладимир Путин
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