Путин заявил, что всё время думает о потерях при СВО
Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Валдайского форума заявил, что в спецоперации на Украине есть, как «экономические потери», так и «огромные приобретения».
По его словам, он постоянно думает о потерях в СВО, однако считает, что в итоге всё идёт на пользу стране.
«То, что происходит, без всякого сомнения, в конечном счёте - я хочу это подчеркнуть - идёт на пользу России и её будущему», - заключил глава государства.
Ранее Путин заявил, что Россия ничего не потеряла с начала специальной военной операции на Украине и вместе с тем укрепила суверенитет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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