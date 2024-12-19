Путин заявил, что воспринимает Россию, как семью
Президент России Владимир Путин признался, что воспринимает достижения выдающихся россиян, как достижения своих близких. Об этом он рассказал на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
По его словам, когда он смотрит на достижения и успехи российских спортсменов, ученых и других деятелей культуры, то испытывает искреннюю радость.
«Смотрю на мальчишек и девчонок, которые добиваются успехов на международных олимпиадах. Смотрю на наших молодых ученых. Говорю вам честное слово, я смотрю и радуюсь этому, как радовался бы успехам членов своей семьи. Поэтому я на Россию смотрю, как на семью», - отметил президент.
Путин подчеркнул, что Россия, это не только территория, но и история, культура, традиции и обычаи. Но самое главное, по его словам, это люди.
Ранее Путин назвал сельское хозяйство одним из ключевых отраслей экономики РФ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru