Путин заявил, что воспринимает Россию, как семью

Президент России Владимир Путин признался, что воспринимает достижения выдающихся россиян, как достижения своих близких. Об этом он рассказал на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.

По его словам, когда он смотрит на достижения и успехи российских спортсменов, ученых и других деятелей культуры, то испытывает искреннюю радость.