Путин заявил, что у ООН сейчас нет альтернатив

Созданные десятилетия назад международные структуры должны меняться. Об этом на заседании в формате «БРИКС-плюс/аутрич» в Казани заявил президент РФ Владимир Путин.

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Говоря о деятельности Организации Объединенных Наций он пояснил, что мир меняется, и эти перемены должны затрагивать и различные международные организации.

«Но хочу отметить, что при всех этих вопросах другой такой универсальной международной организации, пока не существует», - заключил российский лидер.

Ранее координатор Конгресса по правам человека стран Центральной Азии, бывший омбудсмен Киргизии, политолог, правозащитник Турсунбек Акун заявил «Радиоточке НСН», что в течение пяти лет БРИКС станет мировой и влиятельной организацией, которая сможет заменить ООН.

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ФОТО: РИА Новости//Алексей Витвицкий
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