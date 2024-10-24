Путин заявил, что у ООН сейчас нет альтернатив

Говоря о деятельности Организации Объединенных Наций он пояснил, что мир меняется, и эти перемены должны затрагивать и различные международные организации.

«Но хочу отметить, что при всех этих вопросах другой такой универсальной международной организации, пока не существует», - заключил российский лидер.

Ранее координатор Конгресса по правам человека стран Центральной Азии, бывший омбудсмен Киргизии, политолог, правозащитник Турсунбек Акун заявил «Радиоточке НСН», что в течение пяти лет БРИКС станет мировой и влиятельной организацией, которая сможет заменить ООН.

