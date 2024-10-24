Захарова заявила, что генсека ООН внесли в базу «Миротворец»
Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша внесли в базу экстремистского украинского сайта «Миротворец» (запрещен в России). Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Киевские террористы внесли в базу "Миротворец" генсекретаря ООН. Напомню, в ту самую, которая является списком намеченных жертв», — написала дипломат в своем Telegram-канале.
Как отметила Захарова, западные силы взрастили новую террористическую ячейку, начавшую «пожирать их же протеже». Дипломат напомнила, что генсек ООН — португалец, и «по месту прописки свято предан заветам НАТО».
Ранее Антониу Гутерреш прибыл в Россию, чтобы принять участие в проходящем в Казани саммите БРИКС, напоминает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru