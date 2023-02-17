Путин заявил, что смотрел пресс-конференцию Лукашенко
Президент РФ Владимир Путин заявил, что 16 февраля смотрел пресс-конференцию белорусского лидера Александра Лукашенко, сообщает РИА Новости.
На встрече с президентом Белоруссии он добавил, что разделяет его подходы.
«Лучше б не смотрели: расстроились, наверное», - ответил ему Лукашенко.
Ранее в Ново-Огарево начались переговоры российского и белорусского лидеров. По словам Лукашенко, на встрече с Путиным планируется обсудить вопросы обороны, безопасности и экономики, а также развития интеграции в рамках Союзного государства, сообщает RT.
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