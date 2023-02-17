Путин заявил, что смотрел пресс-конференцию Лукашенко

Президент РФ Владимир Путин заявил, что 16 февраля смотрел пресс-конференцию белорусского лидера Александра Лукашенко, сообщает РИА Новости.

Лукашенко прибыл в Москву с рабочим визитом

На встрече с президентом Белоруссии он добавил, что разделяет его подходы.

«Лучше б не смотрели: расстроились, наверное», - ответил ему Лукашенко.

Ранее в Ново-Огарево начались переговоры российского и белорусского лидеров. По словам Лукашенко, на встрече с Путиным планируется обсудить вопросы обороны, безопасности и экономики, а также развития интеграции в рамках Союзного государства, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:ПереговорыПресс-конференцияВладимир ПутинАлександр Лукашенко
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры