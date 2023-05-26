Путин заявил, что ситуация между Арменией и Азербайджаном движется к урегулированию

Как заявил президент России Владимир Путин во время переговоров с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым и главой правительства Армении Николом Пашиняном, несмотря на сложности и проблемы, которых еще достаточно, ситуация развивается в направлении урегулирования.

Путин также заявил о планируемой встрече российских вице-премьеров с коллегами из Армении и Азербайджана для решения оставшихся вопросов по разблокированию транспортных коммуникаций в регионе.

Ранее стало известно, что Ереван готов обеспечить движение транспортных средств и железнодорожных составов через Армению из Азербайджана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

