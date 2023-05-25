Алиев и Пашинян устроили перепалку на саммите ЕАЭС в Москве

Причиной спора стал термин «зангезурский коридор». Его использовал президент Азербайджана.

Пашинян обратил внимание, что фраза служит для выражения территориальных претензий к его стране. Алиев в ответ заявил, что у Баку нет подобных вопросов к Еревану, а использованный им термин принят в дипломатической практике.

Также они не сошлись по вопросу Лачинского коридора. Пашинян сказал, что транспортная артерия заблокирована. Алиев с ним не согласился.

Армения и Азербайджан 25 мая договорились о взаимном признании территориальной целостности, передает «Радиоточка НСН».

