Алиев и Пашинян устроили перепалку на саммите ЕАЭС в Москве

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян вступили в перепалку на саммите ЕАЭС в Москве, пишет РИА Новости.

Пашинян: Армения готова разблокировать все коридоры

Причиной спора стал термин «зангезурский коридор». Его использовал президент Азербайджана.

Пашинян обратил внимание, что фраза служит для выражения территориальных претензий к его стране. Алиев в ответ заявил, что у Баку нет подобных вопросов к Еревану, а использованный им термин принят в дипломатической практике.

Также они не сошлись по вопросу Лачинского коридора. Пашинян сказал, что транспортная артерия заблокирована. Алиев с ним не согласился.

Армения и Азербайджан 25 мая договорились о взаимном признании территориальной целостности, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Климентьев
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