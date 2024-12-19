Путин заявил, что считает Си Цзиньпина своим другом

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии ответил на вопросы китайского корреспондента. Президент заявил, что качество отношений с КНР за последние годы у России такие, как никогда.

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«Все, что мы делаем в отношении друг друга, и то, как мы это делаем, основано на полном доверии к политике с одной и с другой стороны. А совместные инвестпроекты двух стран говорят о том, что будущее обеспечено», - подчеркнул российский лидер.

Путин также заявил, что считает председателя КНР Си Цзиньпина своим другом, отмечает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Метцель
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