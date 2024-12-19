Путин заявил, что Россия продолжит увеличивать долю СПГ на мировых рынках

Путин отметил, что западные страны бояться конкуренции и используют для этого средства политической борьбы.

«Известная компания Новатэк не является лидером, но мы растем. Нам стараются помешать расти. Это недобросовестное сдерживание конкуренции. Если они так будут бороться, то сами утратят конкурентоспособность. Мы будем продолжать увеличивать нашу долю на мировых рынках СПГ», - рассказал президент РФ.

Ранее стало известно, что Греция в октябре впервые с марта 2024 года приобрела российский СПГ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

