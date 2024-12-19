Путин заявил, что Россия продолжит увеличивать долю СПГ на мировых рынках

Западные станы стараются помешать развитию СПГ проектов а Арктике, однако Россия будет продолжать наращивать долю сжиженного природного газа (СПГ) на мировых рынках. Об этом заявил президент России Владимир Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.

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Путин отметил, что западные страны бояться конкуренции и используют для этого средства политической борьбы.

«Известная компания Новатэк не является лидером, но мы растем. Нам стараются помешать расти. Это недобросовестное сдерживание конкуренции. Если они так будут бороться, то сами утратят конкурентоспособность. Мы будем продолжать увеличивать нашу долю на мировых рынках СПГ», - рассказал президент РФ.

Ранее стало известно, что Греция в октябре впервые с марта 2024 года приобрела российский СПГ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кристина Кормилицына
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