Путин заявил, что Минских соглашений больше нет

Российский лидер подчеркнул, что Москва всегда была заинтересована в реализации минских соглашений. Однако власти Украины публично заявили, что не будут их исполнять. Это событие произошло намного раньше признания Россией суверенитета ДНР и ЛНР.

Путин также отметил, что Россия больше не намерена терпеть геноцид народа Донбасса.

Глава государства напомнил, что Россия предлагала решить проблему Донбасса мирным путем. Путин обратил внимание, что сегодня эта позиция России утратила свою актуальность.

Ранее Совет Федерации дал согласие президенту России Владимиру Путину на использование Вооруженных сил России за пределами ее территорий.

