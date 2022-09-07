Путин заявил, что Россия ничего не будет поставлять за рубеж в ущерб своим интересам

Комментируя предложение западных стран ограничить цены на российские энергоресурсы он отметил, что в случае принятия решений политического характера, которые будут противоречить действующим контрактам на поставки, то Россия просто не будет их выполнять.

«И вообще не будем ничего поставлять, если это противоречит нашим интересам и, в данным случае, экономическим. Ни газ не будем поставлять, ни нефть, ни уголь, ни топочный мазут не будем поставлять», - заключил глава государства.

Ранее Путин заявил, что попытки западных стран ограничить цены на российские энергоресурсы — «бред» и «чушь», сообщает RT.

