Путин заявил, что Россия не намерена сворачивать с суверенного курса

Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения иностранными послами верительных грамот заявил, что Россия не свернёт с суверенного курса, сообщает РИА Новости.

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По его словам, Российская Федерация, как постоянный член Совета безопасности Организации Объединенных Наций, и далее будет продвигать объединительную международную повестку дня.

«Вносить вклад в поиск эффективных ответов на многочисленные вызовы и угрозы современности, содействовать урегулированию острых региональных конфликтов», — подчеркнул российский лидер.

Ранее Путин на сессии Восточного экономического форума заявил, что с началом спецоперации на Украине Россия укрепила свой суверенитет, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПолитикаРоссияВладимир Путин
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