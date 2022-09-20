Путин заявил, что Россия не намерена сворачивать с суверенного курса
Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения иностранными послами верительных грамот заявил, что Россия не свернёт с суверенного курса, сообщает РИА Новости.
По его словам, Российская Федерация, как постоянный член Совета безопасности Организации Объединенных Наций, и далее будет продвигать объединительную международную повестку дня.
«Вносить вклад в поиск эффективных ответов на многочисленные вызовы и угрозы современности, содействовать урегулированию острых региональных конфликтов», — подчеркнул российский лидер.
Ранее Путин на сессии Восточного экономического форума заявил, что с началом спецоперации на Украине Россия укрепила свой суверенитет, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
20,5 млн+46 474 / сут.
Умерли
386 тыс.+98 / сут.
Выздоровели
19,5 млн+52 194 / сут.
- Захватчик банка в Грузии потребовал у полицейских вертолет и флаг России
- Путин заявил, что Россия не намерена сворачивать с суверенного курса
- Глава Херсонской области принял решение о проведении референдума
- В Госдуму внесли поправки о лишении свободы за неявку на военную службу
- Пушилин рассказал о наступлении союзных сил на артемовском направлении
- Проведение референдума в Запорожье обсудят на общенародном съезде в Мелитополе
- Совет ЕС утвердил выделение Украине 5 млрд евро
- Лукашенко: Через Белоруссию удара в спину по российским войскам не будет
- В России предложили ввести в УК понятия «мобилизация» и «военное положение»
- Британия сохранит военную поддержку Киева в 2023 году
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru