Путин заявил, что Россия не намерена сама отрезать себя от технологий развитых стран

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в российские власти понимают «огромные технологические преимущества высоких технологий в развитых экономиках», сообщает ТАСС.

Мишустин заявил, что Россию невозможно «отменить»

Выступая на Евразийском экономическом форуме он отметил, что Россия не собирается по собственной инициативе отрезать себя от этих технологий, её «пытаются выдавить».

«Мы не собираемся себя от этого отрезать, нас хотят оттуда немножко выдавить. Но в современном мире это просто нереалистично - невозможно», - подчеркнул президент.

Российский лидер добавил, отделить такую страну, как Россия, возможно только в том случае, если она сама возведёт вокруг себя какую-нибудь стену.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя подготовку Евросоюзом нового пакета санкций в отношении России, посоветовала западным странам отменить самих себя.

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ФОТО: РИА Новости
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