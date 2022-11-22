Путин заявил, что Россия и Куба должны укреплять сотрудничество

На встрече с кубинским лидером Мигелем Диас-Канелем Бермудесом он отметил, что такая возможность у стран есть.

«Основываясь на этом прочном фундаменте дружбы, мы, конечно, должны - имею в виду современные условия - двигаться дальше, укреплять наше сотрудничество. И я очень рад, что у нас такая возможность есть», - заключил российский лидер.

Ранее президенты России и Кубы Владимир Путин и Мигель Диас-Канель Бермудес, находящийся с визитом в Москве, приняли участие в торжественной церемонии открытия памятника лидеру кубинской революции Фиделю Кастро, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

