Путин заявил, что Россия готова сотрудничать с АТЭС по вакцинации

Президент РФ Владимир Путин заявил, что эпидемическая ситуация в мире остаётся сложной и ни одна из стран не застрахована от вспышек коронавируса, а также распространения более опасных штаммов, сообщает пресс-служба Кремля.

Выступая на онлайн-саммите лидеров экономик форума «Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество» (АТЭС), российский лидер отметил, что до сих пор не решена проблема «доступности и справедливого распределения тестов, вакцин, медикаментов и средств защиты».

Глава государства добавил, что Россия готова к тесному сотрудничеству с АТЭС по массовой вакцинации населения от COVID-19.



«Мы готовы к тесному сотрудничеству с партнёрами по АТЭС по таким актуальным направлениям, как организация массовой иммунизации населения, в том числе и трудовых мигрантов, реабилитации и восстановления здоровья переболевших», - подчеркнул Путин.

Ранее в ходе прямой линии Путин заявил, что сделал прививку от коронавируса вакциной «Спутник V», сообщает RT. При этом президент России отметил, что все российские препараты от COVID-19 совершенно безвредны.

