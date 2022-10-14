Путин заявил, что Россия действует «правильно и своевременно»

Отвечая на вопрос журналиста, жалеет ли он о чём либо, глава государства отметил, что в настоящее время происходит мало приятного.

«То, что происходит сегодня малоприятно, мягко говоря. Но всё то же самое мы получили бы чуть позже, только в худших для нас условиях. Вот и всё. Так что мы действуем правильно и своевременно», - заключил российский лидер.

Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что в ближайшем окружении президента возникают дискуссии по поводу спецоперации на Украине, однако все споры — часть рабочего процесса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

