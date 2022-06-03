Путин: РФ придает большое значение развитию отношений с Африкой

Россия придает очень большое значение развитию отношений с Африкой. Об этом в ходе встречи с президентом Африканского союза, лидером Сенегала Маки Саллом заявил российский лидер Владимир Путин.

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По его словам, сотрудничество РФ с африканскими странами находится на новом этапе развития. Так, например, за первые месяцы 2022 года товарооборот между Россией и этим континентом вырос более чем на 34%.

Путин также поздравил Салла с грядущим 60-летием установления дипломатических отношений и с прошедшим Днем Африки, отметив, что в России всегда с большим интересом относились к африканской культуре.

Ранее Владимир Путин обсудил с лидером Сенегала мировой продовольственный кризис.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПолитикаДипломатические ОтношенияАфрикаРоссияВладимир Путин
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