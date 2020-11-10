Путин заявил, что Россия будет поддерживать свой ядерный потенциал

Россия продолжит поддерживать свой ядерный потенциал, заявил президент страны Владимир Путин на совещании с руководителями Минобороны, федеральных ведомств и предприятий ОПК.

Как сообщает агентство РИА Новости, глава государства отметил, что страна будет в дальнейшем поддерживать запасы ядерного оружия «на уровне необходимой достаточности».

Ранее российский президент рассказал, что страны НАТО оставили без внимания предложение России снизить военную активность во время пандемии коронавируса.

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ФОТО: Kremlin.ru
ТЕГИ:Ядерное ОружиеВладимир Путин
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