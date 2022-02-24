Путин заявил, что РФ уважает суверенитет стран на постсоветском пространстве
Российский президент Владимир Путин в своём обращении к россиянам рано утром по московскому времени заявил, что Москва уважает, и будет уважать суверенитет стран, образованных на постсоветском пространстве.
В пример он привел Казахстан.
«Россия после развала СССР приняла новые геополитические реалии. Мы с уважением относимся и будем также относиться ко всем вновь образованным на постсоветском пространстве странам», — сообщил глава государства.
Напомним, в своем обращении к нации президент РФ заявил: «принято решение о проведение специальной военной операции».
В настоящее время жители Украины сообщают, что взрывы слышатся в Одессе, Николаеве, Херсоне и Киеве.
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