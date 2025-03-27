Лавров заявил о подготовке визита Путина в Индию
27 марта 202509:39
Визит президента РФ Владимира Путина в Индию готовится. Об этом рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров в видеообращении на конференции «Россия и Индия: к новой повестке двусторонних отношений».
Как отметил руководитель МИД, Путин принял приглашение главы индийского правительства.
«Готовится визит главы российского государства в Республику Индию», - подчеркнул Лавров.
Ранее министр рассказал, что российский лидер планирует посетить Китай в конце августа — начале сентября, напоминает 360.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru