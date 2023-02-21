Путин заявил, что победить Россию на поле боя невозможно
Победить Россию на поле боя невозможно, поэтому против страны ведут информационные атаки. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию.
Он отметил, что целью информационных атак выбирают молодежь. Путин указал, что Запад постоянно лжет, извращает исторические факты и не прекращает нападки на русскую культуру и Русскую православную церковь (РПЦ).
Ранее политолог Евгений Минченко в разговоре с НСН отметил, что Путин в своем послании сделает акценты на специальной военной операции и экономике. В свою очередь политолог Сергей Марков отмечал, что во время послания президента Федеральному собранию прозвучат сенсационные заявления. При этом политолог Марат Баширов указывал, что 21 февраля станет символической датой не только для спецоперации на Украине, но и для всего мирового сообщества.
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