Путин заявил, что пандемия не отменяет «повестку развития»

По его словам, эпидемия COVID-19 стала вызовом для национальных экономик всех стран. На борьбу с ней были брошены огромные ресурсы, этому уделяется сейчас первостепенное внимание. Однако Путин подчеркнул, что все это не отменяет «повестки развития», передает RT.

«Для нашей страны качественное, непрерывное движение вперед имеет абсолютно стратегическое, принципиальное, жизненно важное значение», - сказал российский лидер.

Сегодня Путин также заявил о необходимости реагировать на необоснованный рост цен на жилье, передает телеканал «360».

