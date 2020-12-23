Путин заявил, что пандемия не отменяет «повестку развития»
Повестка развития России остается неизменной, несмотря на пандемию коронавируса. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время совместного заседания Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
По его словам, эпидемия COVID-19 стала вызовом для национальных экономик всех стран. На борьбу с ней были брошены огромные ресурсы, этому уделяется сейчас первостепенное внимание. Однако Путин подчеркнул, что все это не отменяет «повестки развития», передает RT.
«Для нашей страны качественное, непрерывное движение вперед имеет абсолютно стратегическое, принципиальное, жизненно важное значение», - сказал российский лидер.
Сегодня Путин также заявил о необходимости реагировать на необоснованный рост цен на жилье, передает телеканал «360».
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,9 млн+27 250 / сут.
Умерли
52 461+549 / сут.
Выздоровели
2,3 млн+24 447 / сут.
- Путин призвал вытаскивать людей из трущоб
- Суд отказал Фургалу в домашнем аресте
- Путин заявил, что пандемия не отменяет «повестку развития»
- Госдума одобрила увеличение штрафов за агитацию в день тишины и выборов
- Правительство планирует к концу 2024 года создать больше миллиона новых мест в школах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru