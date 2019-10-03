Путин заявил, что операция в Сирии пресекла проникновение в Россию «тысяч головорезов»

Президент РФ Владимир Путин во время выступления на ежегодном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что операция ВКС в Сирии предотвратила проникновение в Россию «вооруженных головорезов». По его словам, речь идет о сотнях или даже тысячах бандитов.

Российский лидер отметил, что урегулирование ситуации в Сирии может стать моделью разрешения аналогичных региональных кризисов.

«Причем в абсолютном большинстве случаев работать будут именно дипломатические механизмы. Применение силы здесь крайне вынужденное исключение», - цитирует ТАСС Путина.

Российский президент пояснил, что при проведении операции в Сирии, Россия и ее партнеры придерживались международного права, сохраняя суверенитет страны и заботясь о безопасности жителей. Путин сообщил, что основные военные действия в Сирии завершены, теперь должно начаться политическое урегулирование ситуации.

Ранее военные эксперты рассказали НСН, что представляют собой ЗРК С-500, прошедшие испытания в Сирии. О том, что в Сирии успешно прошли испытания системы противовоздушной обороны (ПВО) С-500 «Прометей», пишут «Известия» со ссылкой на источники в военном ведомстве России.



