Путин заявил, что операция в Сирии пресекла проникновение в Россию «тысяч головорезов»
Президент РФ Владимир Путин во время выступления на ежегодном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что операция ВКС в Сирии предотвратила проникновение в Россию «вооруженных головорезов». По его словам, речь идет о сотнях или даже тысячах бандитов.
Российский лидер отметил, что урегулирование ситуации в Сирии может стать моделью разрешения аналогичных региональных кризисов.
«Причем в абсолютном большинстве случаев работать будут именно дипломатические механизмы. Применение силы здесь крайне вынужденное исключение», - цитирует ТАСС Путина.
Российский президент пояснил, что при проведении операции в Сирии, Россия и ее партнеры придерживались международного права, сохраняя суверенитет страны и заботясь о безопасности жителей. Путин сообщил, что основные военные действия в Сирии завершены, теперь должно начаться политическое урегулирование ситуации.
Ранее военные эксперты рассказали НСН, что представляют собой ЗРК С-500, прошедшие испытания в Сирии. О том, что в Сирии успешно прошли испытания системы противовоздушной обороны (ПВО) С-500 «Прометей», пишут «Известия» со ссылкой на источники в военном ведомстве России.
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