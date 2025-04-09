Макрон сообщил о возможном признании Палестины Францией в июне

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страна может признать Палестину в июне этого года. Об этом он сообщил в эфире телеканала France 5.

По словам Макрона, Франция совместно с Саудовской Аравией планирует провести конференцию в июне, на которой будет обсуждаться признание Палестины несколькими странами. Он отметил, что эта встреча станет важным шагом в рамках продвижения идеи взаимного признания.