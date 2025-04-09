Макрон сообщил о возможном признании Палестины Францией в июне

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страна может признать Палестину в июне этого года. Об этом он сообщил в эфире телеканала France 5.

По словам Макрона, Франция совместно с Саудовской Аравией планирует провести конференцию в июне, на которой будет обсуждаться признание Палестины несколькими странами. Он отметил, что эта встреча станет важным шагом в рамках продвижения идеи взаимного признания.

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С 2012 года Палестина имеет статус наблюдателя при Организации Объединенных Наций, а в 2011 году ЮНЕСКО признала Палестину полноправным членом.

Израиль и его союзники, включая США, продолжают оказывать сопротивление таким инициативам, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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