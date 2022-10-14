Путин заявил, что нужно работать с действующими властями Афганистана
Президент России Владимир Путин призвал работать с действующими властями Афганистана, сообщает РИА Новости.
Выступая на саммите «Россия - Центральная Азия» он отметил, что предмет тщательного анализа и координации действий в данном направлении.
«Конечно, нам нужно работать с действующими властями Афганистана... хочу вас заверить, Россия готова и будет работать, как и прежде, с вами в очень тесном контакте по этому направлению», - сказал российский лидер.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопрос об изменении статуса движения «Талибан» (признана террористической и запрещена в РФ), в России преждевременен сообщает RT.
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