Путин заявил, что нужно работать с действующими властями Афганистана

Президент России Владимир Путин призвал работать с действующими властями Афганистана, сообщает РИА Новости.

«Талибан»* договорился с Россией о поставках газа и продовольствия

Выступая на саммите «Россия - Центральная Азия» он отметил, что предмет тщательного анализа и координации действий в данном направлении.

«Конечно, нам нужно работать с действующими властями Афганистана... хочу вас заверить, Россия готова и будет работать, как и прежде, с вами в очень тесном контакте по этому направлению», - сказал российский лидер.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопрос об изменении статуса движения «Талибан» (признана террористической и запрещена в РФ), в России преждевременен сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АфганистанРоссияВладимир Путин
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