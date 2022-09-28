«Талибан»* договорился с Россией о поставках газа и продовольствия

Спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов заявил о предварительном одобрении сделки торговой сделки между Россией и удерживающей власть в Афганистане группировкой «Талибан» (признана террористической и запрещена в РФ), сообщает РИА Новости.

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Исполняющий обязанности министра торговли и промышленности Афганистана Хаджи Нуруддин Азизи рассказал агентству Reuters, что в год Россия будет поставлять около миллиона тонн бензина, миллиона тонн дизельного топлива, 500 тысяч тонн СПГ и двух миллионов тонн пшеницы.

Подробности о ценах и способах оплаты Азизи раскрыть отказался, но отметил, что Россия согласилась предоставить скидку относительно мировых рынков.

Ранее Кабулов заявил об отсутствии оснований для того, чтобы ставить в Совбезе ООН вопрос о снятии санкций с талибов, сообщает RT.

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Фото: twitter.com/pnews360
ТЕГИ:РоссияАфганистанТалибан
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