Путин заявил, что ни в чем не разочаровался за последний год

Владимир Путин отрицательно ответил на вопрос, было ли что-то за год, что его разочаровало.

Сегодня президент России выступает на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Организационные выводы нужны, и надо думать об обновлении, но такого, чтобы меня кто-то разочаровал и надо разгонять, такого нет», - сказал он.