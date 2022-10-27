Путин заявил, что ни в чем не разочаровался за последний год

Владимир Путин отрицательно ответил на вопрос, было ли что-то за год, что его разочаровало.

Сегодня президент России выступает на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Организационные выводы нужны, и надо думать об обновлении, но такого, чтобы меня кто-то разочаровал и надо разгонять, такого нет», - сказал он.

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Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что речь Владимира Путина, с которой он выступит 27 октября на дискуссионном клубе «Валдай» - главное событие дня.

По его словам, выступление российского лидера несколько дней будут «анализировать, читать и перечитывать».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВалдайВладимир Путин
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