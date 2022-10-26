Путин заявил, что некоторые страны используют тактику шантажа на пространстве СНГ

По его словам, не прекращаются попытки реализации сценариев «цветных революций», активно используется «карта национализма и экстремизма», а также разжигаются вооруженные конфликты, прямо угрожающие безопасности всех участников СНГ.

Ранее Владимир Путин отметил, что ситуация на границах стран СНГ требует повышенного внимания, так как именно там формируются многие общие угрозы безопасности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

