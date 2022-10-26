Путин выступит на заседании спецслужб СНГ
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что 26 октября Владимир Путин выступит перед главами делегаций 51-го заседания Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ, сообщает РИА Новости.
По его словам, глава государства проведёт встречу в режиме видеоконференции.
«51-е заседание очень важное. Это собственно те, кто руководит органами безопасности и спецслужбы, поэтому обсуждение столь актуальных сейчас вопросов глобальной и региональной безопасности», - отметил представитель Кремля.
Ранее Песков заявил, что отказ Киева от участия в СНГ является упущением для самой Украины, сообщает RT.
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