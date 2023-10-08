Путин заявил, что не пытался никого учить на «Валдае»
Президент России Владимир Путин прокомментировал свое выступление в рамках пленарной сессии XX заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» 5 октября.
После завершения выступления модератор форума Федор Лукьянов в беседе с главой государства сравнил его заявления с речью «доброго учителя». Путин отметил, что старался донести до слушателей позицию России.
«Я даже не пытался никого учить», - сказал президент.
Фрагмент беседы в своем Telegram-канале опубликовал журналист Павел Зарубин.
Глава государства выступал на «Валдае» с речью в течение получаса. После этого он три часа отвечал на вопросы модератора и участников клуба. Путин затронул вопросы спецоперации, экономики и другие актуальные темы, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за ливней
- Путин заявил, что не пытался никого учить на «Валдае»
- Рогов сообщил об улучшении позиций ВС РФ на времевском направлении
- Канцелярия Нетаньяху объявила о переходе Израиля в состояние войны
- «Необычный долг». США избежит дефолта, но подмочит репутацию доллара
- СМИ: число погибших после нападения ХАМАС на Израиль выросло до 600
- Боевики ХАМАС проникли в общину Маген на юге Израиля
- На Украине возбудили дело после избиения мобилизованных в Тернополе
- Рублев вышел в третий круг турнира «Мастерс» в Шанхае
- Бежать и бояться? Российские артисты отреагировали на войну в Израиле
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru