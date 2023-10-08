Путин заявил, что не пытался никого учить на «Валдае»

После завершения выступления модератор форума Федор Лукьянов в беседе с главой государства сравнил его заявления с речью «доброго учителя». Путин отметил, что старался донести до слушателей позицию России.

«Я даже не пытался никого учить», - сказал президент.

Фрагмент беседы в своем Telegram-канале опубликовал журналист Павел Зарубин.

Глава государства выступал на «Валдае» с речью в течение получаса. После этого он три часа отвечал на вопросы модератора и участников клуба. Путин затронул вопросы спецоперации, экономики и другие актуальные темы, напоминает «Радиоточка НСН».

