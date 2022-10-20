Индонезия задействует военную технику ради безопасности саммита G20

Армия Индонезии задействует двенадцать боевых кораблей и четыре истребителя, принадлежащих ВВС страны, для обеспечения безопасности саммита G20 на Бали 15-16 ноября. Об этом заявил командующий национальной армией Индонезии генерал Андика Перкаса.

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По его словам, для обеспечения безопасности саммита с воздуха ВВС Индонезии подготовили четыре истребителя, а именно два самолета F-16, Су-27 и Су-30. Перкаса отметил, что подготовлены также тринадцать вертолетов и два самолета «Геркулес».

«На всякий случай мы также подготовили один самолет Boeing VIP», — приводит агентство ANTARA слова Перкаса.

Ранее в Белом доме заявили, что президент США Джо Байден не планирует встречаться с российским лидером Владимиром Путиным на саммите G20 в Индонезии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Щербак
ТЕГИ:ИндонезияСаммит G20
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