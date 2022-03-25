Путин заявил, что на Западе прогрессирует дискриминация всего связанного с Россией

Президент РФ Владимир Путин заявил, что на Западе пытаются «отменить тысячелетнюю» Россию, сообщает RT.

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По его словам, в настоящее время в ряде западных государств прогрессирует дискриминация всего, что связано с Россией.

«Сегодня пытаются отменить целую тысячелетнюю страну, наш народ. Говорю о прогрессирующей дискриминации всего, что связано с Россией», — подчеркнул глава государства.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что станы Запада ведут тотальную гибридную войну, цель которой — уничтожение России, сообщает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДискриминацияЗападРоссияВладимир Путин
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