Путин заявил, что на Западе прогрессирует дискриминация всего связанного с Россией
Президент РФ Владимир Путин заявил, что на Западе пытаются «отменить тысячелетнюю» Россию, сообщает RT.
По его словам, в настоящее время в ряде западных государств прогрессирует дискриминация всего, что связано с Россией.
«Сегодня пытаются отменить целую тысячелетнюю страну, наш народ. Говорю о прогрессирующей дискриминации всего, что связано с Россией», — подчеркнул глава государства.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что станы Запада ведут тотальную гибридную войну, цель которой — уничтожение России, сообщает «Свободная пресса».
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