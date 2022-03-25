Путин заявил, что на Западе прогрессирует дискриминация всего связанного с Россией

По его словам, в настоящее время в ряде западных государств прогрессирует дискриминация всего, что связано с Россией.

«Сегодня пытаются отменить целую тысячелетнюю страну, наш народ. Говорю о прогрессирующей дискриминации всего, что связано с Россией», — подчеркнул глава государства.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что станы Запада ведут тотальную гибридную войну, цель которой — уничтожение России, сообщает «Свободная пресса».