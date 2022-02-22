Путин подписал законы о ратификации договоров с ДНР и ЛНР

Законы о ратификации Договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи между Россией и республиками Донбасса подписаны во вторник Владимиром Путиным.

Договоры заключаются на 10 лет с автоматическим продлением. Они, в частности, предполагают совместную с Россией охрану границ, возможность использования военных баз и военной инфраструктуры.

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Заключенные договоренности создают правовую основу для пребывания на территории ДНР и ЛНР российских военных формирований. Кроме того, стороны обязуются помогать друг другу, если на другую сторону нападут.

Как отмечал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» лидер партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Сергей Миронов, ввод российских войск на Донбасс направлен на установление там мира и прекращение силовых акций Киева.

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ФОТО: Kremlin.ru
ТЕГИ:ЛНРДНРВладимир Путин
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