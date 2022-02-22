Путин подписал законы о ратификации договоров с ДНР и ЛНР

Законы о ратификации Договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи между Россией и республиками Донбасса подписаны во вторник Владимиром Путиным.

Договоры заключаются на 10 лет с автоматическим продлением. Они, в частности, предполагают совместную с Россией охрану границ, возможность использования военных баз и военной инфраструктуры.