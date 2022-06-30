В Румынии сошли с рельсов 15 украинских вагонов-зерновозов

Пятнадцать вагонов, следовавших на Украину после вывоза зерна, сошли с рельсов в Румынии. Об этом сообщил глава «Укрзализныци» (Украинских железных дорог) Александр Камышин.

Девять вагонов с углём сошли с рельсов на Кубани

Инцидент произошел накануне вечером.

«Пятнадцать украинских вагонов-зерновозов сошли с рельсов на территории Румынии», — цитирует Камышина издание «Страна.ua».

Состав насчитывал 32 вагона, все они принадлежат украинскому частному оператору. Ведется расследование обстоятельств происшествия.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Железная ДорогаУкраинаРумыния
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