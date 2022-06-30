В Румынии сошли с рельсов 15 украинских вагонов-зерновозов
30 июня 202212:31
Пятнадцать вагонов, следовавших на Украину после вывоза зерна, сошли с рельсов в Румынии. Об этом сообщил глава «Укрзализныци» (Украинских железных дорог) Александр Камышин.
Инцидент произошел накануне вечером.
«Пятнадцать украинских вагонов-зерновозов сошли с рельсов на территории Румынии», — цитирует Камышина издание «Страна.ua».
Состав насчитывал 32 вагона, все они принадлежат украинскому частному оператору. Ведется расследование обстоятельств происшествия.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru