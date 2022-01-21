Путин заявил, что Киев продолжает уклоняться от выполнения Минских соглашений

Президент России Владимир Путин по телефону обсудил со своим финским коллегой Саули Ниинистё перспективы разрешения внутриукраинского кризиса, сообщает пресс-служба Кремля.

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В ходе беседы российский лидер отметил, что руководство Украины по-прежнему «упорно уклоняется от выполнения своих обязательств по Минским соглашениям», которые предусматривают, в том числе, прямой диалог с Донецком и Луганском, а также конституционное оформление особого статуса Донбасса.

Также Путин подчеркнул важность соблюдения принципа неделимости безопасности, который зафиксирован в базовых документах ОБСЕ, и рассказал, что Москва ждёт от партнёров письменную, конкретную и развёрнутую реакцию на проекты документов о юридических гарантиях безопасности России.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Украина должна досконально выполнить минские соглашения и для Киева в Донбассе не может быть никакого плана «Б», сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Минские СоглашенияУкраинаФинляндияРоссияВладимир Путин
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