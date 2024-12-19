Путин заявил, что генерал-лейтенанта Кириллова «убил киевский режим»

«Режим в Киеве не однократно совершал такие преступления - теракты в отношении многих граждан РФ. И даже сейчас, Курской области, когда они расстреливают мирных граждан…убивали журналистов. Мы ни разу не слышали осуждения подобных терактов», - заявил президент.

Ранее стало известно, что российские правоохранители выясняют, законно ли находился в России подозреваемый в исполнении теракта, жертвами которого генерал-лейтенант Кириллов и его помощник, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



