Путин заявил, что генерал-лейтенанта Кириллова «убил киевский режим»
Генерал-лейтенанта, начальника войск РХБЗ ВС РФ Игоря Кириллова убил киевский режим – это теракт, заявил президент России Владимир Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
Он отметил, что данное убийство является терактом, так как совершено «способом, опасным для жизни многих».
«Режим в Киеве не однократно совершал такие преступления - теракты в отношении многих граждан РФ. И даже сейчас, Курской области, когда они расстреливают мирных граждан…убивали журналистов. Мы ни разу не слышали осуждения подобных терактов», - заявил президент.
Ранее стало известно, что российские правоохранители выясняют, законно ли находился в России подозреваемый в исполнении теракта, жертвами которого генерал-лейтенант Кириллов и его помощник, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Опрос: Россияне хотели бы просыпаться под шум моря
- Путин: Россия не считает целями для ударов на Украине колл-центры с мошенниками
- Путин: Россия будет говорить с Зеленским, если он пойдет на выборы и получит легитимность
- Путин заявил, что мошенники выманили у россиян более 250 миллиардов рублей
- Путин заявил, что в России проживает столько же украинцев, сколько на Украине
- Путин: Не должно быть никаких лимитов для семейной ипотеки
- Путин заявил, что считает Си Цзиньпина своим другом
- В Абхазии в ходе стрельбы у парламента погиб депутат
- СМИ: В Элитном московском ЖК Capital Towers полопались стекла
- Путин: Для сокращения числа мигрантов надо повышать производительность труда
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru