Путин заявил, что генерал-лейтенанта Кириллова «убил киевский режим»

Генерал-лейтенанта, начальника войск РХБЗ ВС РФ Игоря Кириллова убил киевский режим – это теракт, заявил президент России Владимир Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.

Он отметил, что данное убийство является терактом, так как совершено «способом, опасным для жизни многих».

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«Режим в Киеве не однократно совершал такие преступления - теракты в отношении многих граждан РФ. И даже сейчас, Курской области, когда они расстреливают мирных граждан…убивали журналистов. Мы ни разу не слышали осуждения подобных терактов», - заявил президент.

Ранее стало известно, что российские правоохранители выясняют, законно ли находился в России подозреваемый в исполнении теракта, жертвами которого генерал-лейтенант Кириллов и его помощник, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости / Кристина Кормилицына
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