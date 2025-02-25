Путин заявил, что Европа не может ничего требовать от России
25 февраля 202503:33
Европейские страны не могут ничего требовать от Москвы, сообщил журналисту Павлу Зарубину президент Владимир Путин.
«Требовать, наверное, здесь никто ничего не может, тем более от России, пускай они требуют от кого-нибудь другого», — заявил глава государства. Путин призвал Европу подумать о том, «как они дошли до жизни такой», вместо каких-либо требований.
Также президент РФ заявил, что Владимир Зеленский мешает миру на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru