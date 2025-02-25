Путин заявил, что Европа не может ничего требовать от России

Европейские страны не могут ничего требовать от Москвы, сообщил журналисту Павлу Зарубину президент Владимир Путин.

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«Требовать, наверное, здесь никто ничего не может, тем более от России, пускай они требуют от кого-нибудь другого», — заявил глава государства. Путин призвал Европу подумать о том, «как они дошли до жизни такой», вместо каких-либо требований.

Также президент РФ заявил, что Владимир Зеленский мешает миру на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кристина Кормилицына
ТЕГИ:ЕвропаПрезидент РФВладимир Путин

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