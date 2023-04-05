Путин заявил, что Европа инициировала противостояние с Россией

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Европа инициировала противостояние с Россией. Об этом он высказался на церемонии вручения послами верительных грамот. Сегодня глава государства в Кремле принимает верительные грамоты у послов из 17 стран.

По словам президента, за последнее время отношения России и Евросоюза деградировали. Он отметил, что Россия надеется на восстановление отношений с ЕС. Также Путин сообщил, что Россия не намерена изолироваться и открыта к диалогу со всеми странами.

Путин заявил, что Россия открыта к диалогу со всеми странами

Президент России Владимир Путин не планирует отдельно беседовать с послом США Линн Трейси в кулуарах или после общей церемонии вручения верительных грамот, ранее сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

При этом он отметил, что российский лидер на церемонии вручения послами верительных грамот выступит с объемным выступлением, которое будет касаться внешнеполитических вопросов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Сайт Кремля
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