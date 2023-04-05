Путин заявил, что Европа инициировала противостояние с Россией
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Европа инициировала противостояние с Россией. Об этом он высказался на церемонии вручения послами верительных грамот. Сегодня глава государства в Кремле принимает верительные грамоты у послов из 17 стран.
По словам президента, за последнее время отношения России и Евросоюза деградировали. Он отметил, что Россия надеется на восстановление отношений с ЕС. Также Путин сообщил, что Россия не намерена изолироваться и открыта к диалогу со всеми странами.
Президент России Владимир Путин не планирует отдельно беседовать с послом США Линн Трейси в кулуарах или после общей церемонии вручения верительных грамот, ранее сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
При этом он отметил, что российский лидер на церемонии вручения послами верительных грамот выступит с объемным выступлением, которое будет касаться внешнеполитических вопросов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru