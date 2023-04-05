Президент РФ Владимир Путин заявил, что Европа инициировала противостояние с Россией. Об этом он высказался на церемонии вручения послами верительных грамот. Сегодня глава государства в Кремле принимает верительные грамоты у послов из 17 стран.

По словам президента, за последнее время отношения России и Евросоюза деградировали. Он отметил, что Россия надеется на восстановление отношений с ЕС. Также Путин сообщил, что Россия не намерена изолироваться и открыта к диалогу со всеми странами.