Путин заявил, что его однажды назвали «киборгом»

Президент России Владимир Путин рассказал, что однажды человек из его близкого окружение сравнил его с киборгом. Этим российский лидер поделился на заседании наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей».

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«Один достаточно близкий человек сказал мне однажды: «Ты киборг». Это не звучало как что-то хорошее. Это не очень приятно, чувствовать себя киборгом», - отметил президент.

При этом Путин заявил, что не согласен с таким сравнением.

Ранее президент РФ рассказал, что ежедневно, как днем, так и ночью, получает информацию о ситуации в зоне проведения специальной военной операции на Украине, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Сайт Кремля
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