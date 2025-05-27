Путин заявил, что его однажды назвали «киборгом»
Президент России Владимир Путин рассказал, что однажды человек из его близкого окружение сравнил его с киборгом. Этим российский лидер поделился на заседании наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей».
«Один достаточно близкий человек сказал мне однажды: «Ты киборг». Это не звучало как что-то хорошее. Это не очень приятно, чувствовать себя киборгом», - отметил президент.
При этом Путин заявил, что не согласен с таким сравнением.
Ранее президент РФ рассказал, что ежедневно, как днем, так и ночью, получает информацию о ситуации в зоне проведения специальной военной операции на Украине, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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