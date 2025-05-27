Путин заявил, что его однажды назвали «киборгом»

«Один достаточно близкий человек сказал мне однажды: «Ты киборг». Это не звучало как что-то хорошее. Это не очень приятно, чувствовать себя киборгом», - отметил президент.

При этом Путин заявил, что не согласен с таким сравнением.

Ранее президент РФ рассказал, что ежедневно, как днем, так и ночью, получает информацию о ситуации в зоне проведения специальной военной операции на Украине, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

